Más de diez años repostando suerte y premios: la gasolinera de Tenerife es parada obligada antes del sorteo de Navidad

Pocos se resisten a pasar de largo por el kilómetro 54 de la autopista TF1 y menos aún a poco más de un mes para que se celebre el sorteo más famoso de nuestro país, 'El Gordo de la Lotería de Navidad'. Ni el calor sofocante del sur de la isla de Tenerife, ni alguna lluvia ocasional ni tampoco las largas colas que desde hace semanas se forman para adquirir un décimo son impedimento para los amantes de la lotería, los que buscan la suerte.

Esta estación de servicio, aunque ejerce su función de repostan gasolina, es conocida en todo el país por otro tipo de repostaje: el de premios de lotería de Navidad. Desde que en 2013 vendieran un segundo premio de la lotería de Navidad completo con 200 millones de euros repartidos, su fama se ha disparado y no ha habido un sorteo en el que no hayan vendido números premiados en este punto de venta.

Desde hace semanas, casi meses, se ha convertido en punto de parada obligada para todos los que viven aquí e incluso para los que visitan la isla. De hecho durante la mañana se pueden ver largas colas a las puertas de este punto de venta para poder adquirir algún décimo.

Tal es la demanda que a poco más de un mes para el gran sorteo ya hay varias terminaciones que se han agotado. Muchos de los que pasan por aquí lo hacen con encargos de familiares o amigos que buscan no solo comprar sino también compartir la suerte.

Esta administración se ha convertido ya en el punto de mayor número de ventas de toda Canarias y uno de los que más premios reparte de todo el país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.