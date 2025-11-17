Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 17 de noviembre de 2025

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025 es el 02, 08, 12, 13, 45 y 46, siendo el número complementario el 4 y el reintegro el 2. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 38.500.000 euros.

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025 ha sido para el número 02, 08, 12, 13, 45 y 46, siendo el número complementario el 4 y el reintegro el 2. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 38.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el premiado con 1 millón de euros.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la La Primitiva ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

