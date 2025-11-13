Dónde ha caído el bote de 36 millones de euros de La Primitiva, y los premios de la ONCE, Eurodreams y Lotería Nacional de hoy jueves 13 de noviembre de 2025

Este jueves 13 de noviembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, La Primitiva, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 17 18 25 32 34 45. Complementario: 30. Reintegro: 4.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 2 de GIRONA, situada en Ultonia, 14 – bajos 5. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 4 de LA OROTAVA (Santa Cruz de Tenerife), en la Nº 60 de ZARAGOZA y en la Nº 402 de MADRID.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 13 de noviembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 07 15 18 19 24 32. Sueño: 2.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0) que han sido validados en BÉLGICA y FRANCIA. Cada acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años. Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional valorado en 300.000 euros es para el número 57296. Consignado en: Mérida (Badajoz), Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Motril (Granada), Felanitx (Islas Baleares).

El segundo premio de la Lotería Nacional valorado en 60.000 euros es para el número 57151. Consignado en: Denia (Alicante), Vitoria-Gasteiz (Álava), Vilafranca del Penedés (Barcelona), Pancorbo (Burgos), Caminomorisco (Cáceres), Palma del Río (Córdoba), La Garita (Las Palmas), Collado Villalba (Madrid), Paracuellos del Jarama (Madrid), Aldea Blanca (Santa Cruz de Tenerife), Buenavista del Norte (Santa Cruz de Tenerife), El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 02 06 07 25 41 49. Complementario: 48. Reintegro: 7. JOKER: 3 982 194

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 37.000.000,00 de euros. De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 5.675 de CANTORIA (Almería), situado en Romero, 30. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SEIS boletos acertantes.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 13 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El viernes, 14 de noviembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.