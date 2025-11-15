Dónde han caído el bote de 38,5 millones de la Primitiva, el de 600.000 euros de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 15 de noviembre

Este sábado 15 de noviembre se han celebrado los sorteos de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025 es el 48 23 31 32 41 39, siendo el número complementario el 49 y el reintegro el 2.

El número premiado en el sorteo del Joker es el: 1857225 premiado con 1 millón de euros. La recaudación del sorteo ascendió a 10.864.870,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 10.774.809,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 18.075 de BURGOS, situado en Carretera de Poza, 6 y en el Nº 26.045 de ALCOLEA DE CALATRAVA (Ciudad Real), situado en Plaza de los Reyes, 6.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025, ha sido para el número 29 24 06 34 45 21, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 0. La recaudación del sorteo ascendió a 2.106.531,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 15 de noviembre de 2025 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 35554 de la serie 017.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 21782 Serie: 036

Número: 24373 Serie: 036

Número: 86934 Serie: 029

Número: 89538 Serie: 032

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025 es 04, 18, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 47, 48, 52, 61, 73, 76, 79, 80, 82, 84

