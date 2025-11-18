Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del martes 18 de noviembre de 2025

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 18 de noviembre de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 05, 16, 24, 28, 35 y 42, siendo el número complementario el 8 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.300.000 euros.

Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

