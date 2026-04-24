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Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 24 de abril de 2026

Comprueba tu número del Eurojackpot de hoy, viernes 24 de abril de 2026 y consulta el resultado del sorteo de la ONCE.

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot de la ONCEAntena 3 Noticias

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En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 24 de abril de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo del Eurojackpot hoy con un bote de 36.000.000 euros.

La ONCE es la administradora del sorteo del Eurojackpot. Este juego se celebra los viernes, con un bote mínimo de 10 millones de euros. El bote del Eurojackpot se van acumulando semanalmente pudiendollegar a los 90 millones de euros. En cada sorteo se destina a premios el 50% de la recaudación. El 50% de la recaudación del sorteo se destina a los premios.

El sorteo del Eurojackpot ofrece la posibilidad de jugar una apuesta sencilla o múltiple. Para poder participar en la apuesta sencilla, hay que seleccionar 5 números distintos que vayan del 1 al 5 acompañados de 2 soles, desde el 1 hasta el 10. En el caso de querer jugar en la apuesta múltiple, es necesario escoger 5, 6, 7, 8, 9 o incluso 10 números con 2, 3, 4 o 5 soles. Para participar en el sorteo con una apuesta múltiple selecciona 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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