Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 29 de enero de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 29 de enero de 2026 con un bote de 1.900.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

