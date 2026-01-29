Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 29 de enero de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 29 de enero de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.

Resultado de la Loter&iacute;a Nacional, hoy 4 de marzo de 2023, en directo

Resultado de la Lotería Nacional, hoy 4 de marzo de 2023, en directo

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 29 de enero de 2026 con un primer premio de 600.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

La Lotería Nacional se celebra semanalmente con sorteos los jueves y sábados. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.

En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. Durante el sorteo se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio. También hay un premio especial que se obtiene si coincide una fracción con la serie del décimo de la Lotería Nacional.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

