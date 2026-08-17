Eurodreams
EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 17 de agosto de 2026
Comprueba el resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 17 de agosto de 2026 y descubre si tu número ha sido uno de los premiados.
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En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, lunes 17 de agosto de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.
Actualmente el sorteo de EuroDreams se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada lunes y jueves.Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).
A pesar de no acertar los 6 números, pero aciertas el número dream o sueño, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta del EuroDreams cuesta 2,50 €.
El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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