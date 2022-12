Estos son los motivos que hacen inválido un décimo de Lotería de Navidad 2022

¿Se nos ha perdido un décimo de la Lotería de Navidad 2022? ¿Se nos ha roto? Existe el temor a que muchos décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre, de un modo u otro, puedan resultar premiados y un simple fallo como los señalados haga que nos quedemos sin premio. No obstante, hemos de tener en cuenta que no es así en todos los casos, y que la propia normativa de Loterías y Apuestas del Estado ya previene este problema, antes de que se convierta en una disputa judicial.

En el caso de los décimos de la Lotería de Navidad que se hayan perdido, debemos poner una denuncia y adjuntar todas las pruebas pertinentes que indiquen que dicho décimo era nuestro, como una fotografía que lo pruebe, la factura del importe, o incluso, pedir la grabación de una cámara de seguridad en la administración, donde quede oficialmente probado que compramos dicho número. Así, se bloqueará el cobro del premio si alguien ha cogido nuestro décimo e intenta llevarse el dinero.

Si se nos rompe o lo tenemos hecho un amasijo que no se puede siquiera ver el número, debemos acudir a una administración de Loterías y Apuestas del Estado con el décimo en el mejor estado posible para que ellos nos digan qué debemos hacer. Habitualmente, dicho décimo será examinado por expertos para comprobar que es verídico, de modo que tendremos asegurado nuestro premio de la Lotería de Navidad salvo que ocurra algo dantesco, porque se examinan con mucho cuidado.

¿En qué casos quedan entonces invalidados los décimos?

Las situaciones en que pueden quedar los décimos de la Lotería de Navidad invalidados son muy pocas, aunque conviene tenerlo en cuenta. Un ejemplo de ello son aquellos que no hayan sido formalmente notificados a Loterías y Apuestas del Estado por las administraciones o particulares que lo venden, los décimos que no hayan sido podido corroborar como auténticos, o aquellos que no hayan sido vendidos por las propias administraciones o particulares, siendo entonces el premio propiedad del Estado.

Hay que tener cuidado de cara al dinero que se debe pagar a Hacienda. A partir de una cantidad superior a los 40.000 euros, debemos pagar un 20% de lo que hayamos ganado a la Agencia Tributaria. En caso de no hacerlo, nos exponemos a una sanción considerable que puede llegar a ser incluso superior al premio que hayamos obtenido. Por eso, debemos tener mucha cautela a la hora de indagar en todos los detalles en este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.