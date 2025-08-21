Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Nacional de España

Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 21 de agosto de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 21 de agosto de 2025 con el que podrás ganar un primer premio de 300.000 euros.

Loter&iacute;a Nacional de la AECC hoy s&aacute;bado 6 de abril: Comprobar d&eacute;cimo del Sorteo Extraordinario, en directo

Lotería Nacional de la AECC hoy sábado 6 de abril: Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario, en directo

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 21 de agosto de 2025 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

El sorteo de la Lotería Nacional se celebra todas las semanas los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de 5 cifras. Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.

En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

