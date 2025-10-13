Dónde han caído los premios de la Bonoloto, la Primitiva, EuroDreams y los premios de la ONCE de hoy, lunes 13 de octubre de 2025

Este lunes 13 de octubre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 08, 20, 33, 37 y 42. Complementario: 4. Reintegro: 8.

De primera categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 5 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), situada en plaza del Arenal, 5.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen ocho boletos acertantes.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams lunes día 6 de octubre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 01 05 12 20 22 25 Sueño: 1.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 01, 04, 20, 25, 31 y 36 Complementario: 26 Reintegro: 9. JOKER: 9 500 627

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro) ni de primera categoría (6 aciertos); por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 17.300.000,00 euros.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), situada en Santa Creu, 2; en la nº 53 de Sangonera la Verde (Murcia), situada en Mayor, 82; y en el Despacho Receptor nº 29.405 de Cabanas (A Coruña), situado en Lavandeira, 9-bajo.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 6 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

