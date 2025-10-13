PRIMITIVA
Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 13 de octubre de 2025
Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 13 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 15.500.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 13 de octubre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 15.500.000 euros.
El sorteo de La Primitva se celebra todas las semanas los jueves y sábados y se ofrece por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.
Los números de cada apuesta van de 1 a 49. En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.
Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
