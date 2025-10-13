Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

PRIMITIVA

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 13 de octubre de 2025

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 13 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 15.500.000 euros.

Comprobar Loter&iacute;a Primitiva de Espa&ntilde;a: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar Lotería Primitiva de España: Resultado del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 13 de octubre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 15.500.000 euros.

El sorteo de La Primitva se celebra todas las semanas los jueves y sábados y se ofrece por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Los números de cada apuesta van de 1 a 49. En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Imagen de resultado de Eurodreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 13 de octubre de 2025

Comprobar Lotería Primitiva de España: Resultado del sorteo de hoy

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 13 de octubre de 2025

Sorteos ONCE: Comprobar resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 13 de octubre de 2025 en directo

Lotería Bonoloto
BONOLOTO

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 13 de octubre de 2025

Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy domingo 12 de octubre: Comprobar décimo del sorteo, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy domingo 12 de octubre: Comprobar décimo del sorteo, en directo

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 12 de octubre

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva este domingo 12 de octubre y dónde han sido validados.

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy
Gordo Primitiva

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 12 de octubre de 2025

El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 12 de octubre de 2025, con un bote de 6.100.000 euros, ha agraciado al número 03, 22, 36, 39 y 50 y la clave el 9.

Cupón Diario y Super Once

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 12 de octubre de 2025

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 12 de octubre de 2025

Comprobar resultados del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional del domingo 12 de octubre del 2025

Comprobar resultados del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional del domingo 12 de octubre del 2025

Publicidad