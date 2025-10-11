Premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional del domingo 12 de octubre del 2025

Cada otoño, la Lotería Nacional celebra uno de sus sorteos más esperados: el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad. Una cita que une tradición, emoción y, sobre todo, la posibilidad de llevarse premios millonarios. Este 2025, el evento tendrá lugar el domingo 12 de octubre a las 21:00 horas, en el clásico Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

La expectación está más que justificada: se repartirán 105 millones de euros en premios, con más de 37.000 décimos afortunados. Si ya tienes tu número guardado, es hora de descubrir qué podrías ganar.

¿Qué premios puedes ganar en el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad?

El atractivo principal de este sorteo es el Premio Especial Acumulado, que otorga nada menos que 15 millones de euros a un único décimo. Una cifra que convierte este sorteo en una de las grandes oportunidades del año para cambiar radicalmente de vida.

Pero hay mucho más en juego:

Primer Premio: 1.300.000 € por serie.

1.300.000 € por serie. Segundo Premio: 250.000 € por serie.

250.000 € por serie. Premios de 4, 3 y 2 cifras, que oscilan entre 30 € y 375 €.

que oscilan entre 30 € y 375 €. Premios a aproximaciones, centenas y terminaciones, con importes que van de los 75 € a los 2.400 €.

con importes que van de los 75 € a los 2.400 €. Reintegros, que devuelven el precio del décimo en miles de casos.

Con esta amplia distribución, lo importante no es solo el gran premio, sino las múltiples posibilidades de obtener un pellizco de suerte.

¿Cuánto cuesta participar en este sorteo extraordinario?

Para tentar a la fortuna en el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad, basta con adquirir un décimo por 15 euros. Un precio que, comparado con las cifras que se reparten, se convierte en una apuesta muy atractiva para quienes confían en que el azar puede estar de su lado.

Los décimos ya están disponibles en administraciones de lotería de toda España y también en plataformas oficiales online, donde se pueden comprar de manera rápida y segura. Cada vez más jugadores eligen esta última opción, ya que evita colas y desplazamientos.

El 12 de octubre no es un día cualquiera. Además de ser festivo, conmemorando el Día de la Hispanidad, esta jornada tiene un fuerte valor cultural e histórico. La Lotería Nacional se suma a esa celebración con un sorteo extraordinario que combina tradición y emoción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com