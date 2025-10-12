Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 12 de octubre

Este domingo 12 de octubre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 12 de octubre de 2025 ha agraciado al número 08, 15, 19, 21, 25 y 40, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 26.155 de CIUDAD REAL, situado en Plaza del Pilar y en el Nº 55.100 de OURENSE, situado en Avenida de Buenos Aires, 49.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 21 de BARCELONA, en la Nº 2 de BILBAO y en el Despacho Receptor Nº 49.500 de FERREIRA DE PANTÓN (Lugo).

El Gordo

Los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 12 de octubre de 2025 han sido los siguientes: 03, 22, 36, 39 y 50 y la clave 9.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 6.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 62.340 de IRURITA-BAZTÁN (Navarra), situado en Pedro M. Hualde, 2.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 12 de octubre de 2025 ha agraciado la serie número 89777 de la serie 007.

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. El segundo premio del sorteo son 4 sueldazos de 2.000 euros durante 10 años al jugar un importe de 2 euros. El sorteo permite ganar premios de 1ª categoría y de 2ª con opción a reclamarlos en un plazo de 30 días naturales. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 12 de octubre de 2025 es 04, 09, 22, 27, 30, 32, 38, 40, 41, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 72, 75, 78, 79, 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el domingo 12 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El lunes, 13 de octubre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com