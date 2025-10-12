Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 12 de octubre de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 12 de octubre de 2025con un bote de 6.100.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado ofrece el sorteo de lotería El Gordo de la Primitiva. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.

El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com