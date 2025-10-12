Gordo Primitiva
Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 12 de octubre de 2025
Comprueba el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 12 de octubre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 6.100.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 12 de octubre de 2025con un bote de 6.100.000 euros.
Loterías y Apuestas del Estado ofrece el sorteo de lotería El Gordo de la Primitiva. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.
Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.
El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
