Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy lunes 6 de octubre de 2025

Comprueba tu número del EuroDreams de hoy, lunes 6 de octubre de 2025, y descubre si el resultado del sorteo de hoy coincide con la combinación de tu boleto.

EuroDreams

EuroDreamsAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy lunes 6 de octubre de 2025.

El sorteo de EuroDreams se celebra dos veces en semana, los lunes y los jueves En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

Cada apuesta válida del Eurodreams consiste en apostar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y otro distinto del 1 al 5 de la segunda matriz (número dream o sueño).

A pesar de no acertar los 6 números, pero aciertas el número dream o sueño, te llevas el importe del reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

Para ganar en el EuroDreams se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy lunes 6 de octubre de 2025

La Lotería Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 6 de octubre de 2025

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 6 de octubre de 2025

Sorteos ONCE: Comprobar resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 6 de octubre de 2025 en directo

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
Loterías

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 5 de octubre

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy
Gordo Primitiva

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número de hoy domingo 05 de octubre de 2025

El número ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 5 de octubre de 2025 es el 05 14 16 20 39 y la clave el 8, con un bote de 5.700.000 euros.

Sorteos ONCE: Sueldazo y Super ONCE
ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 05 de octubre de 2025

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, domingo 05 de octubre de 2025 y comprueba el resultado del Sueldazo y Super Once.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 05 de octubre de 2025

Administración de Lotería

Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 4 de octubre

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 04 de octubre de 2025

Publicidad