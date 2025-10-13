Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 13 de octubre de 2025 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, lunes 13 de octubre de 2025 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Sorteos ONCE: Comprobar resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy

Sorteos ONCE: Comprobar resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoyAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy lunes 13 de octubre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 13 de octubre de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. Además de jugar los 5 números que se registran en el sorteo, con la serie puedes ganar hasta 500.000 euros. El Cupón Diario ofrece la posibilidad de ganar hasta 500.000 euros.

El sorteo ordinario del cupón de la ONCE se celebra desde 1938, fecha en la que se llamaba Cupón Pro-ciegos. Por aquel entonces, solo costaba 10 céntimos participar con un número de 3 cifras y una serie de 5 cifras a nivel regional.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 13 de octubre de 2025 es X.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Los números de tu combinación ganadora pueden variar desde 11 números por combinación hasta 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del lunes 13 de octubre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Imagen de resultado de Eurodreams

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 13 de octubre de 2025

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 13 de octubre de 2025 en directo

Lotería Bonoloto
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 13 de octubre de 2025

Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy domingo 12 de octubre: Comprobar décimo del sorteo, en directo

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 12 de octubre

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva este domingo 12 de octubre y dónde han sido validados.

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 12 de octubre de 2025

El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 12 de octubre de 2025, con un bote de 6.100.000 euros, ha agraciado al número 03, 22, 36, 39 y 50 y la clave el 9.

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 12 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 12 de octubre de 2025

