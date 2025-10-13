Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
BONOLOTO

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 13 de octubre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 13 de octubre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 3.400.000 euros.

Lotería Bonoloto

Lotería Bonoloto

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 13 de octubre de 2025. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 3.400.000 euros.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

