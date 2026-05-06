Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 6 de mayo de 2026

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 6 de mayode 2026.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 06 de mayo de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 10 21 22 29 42 y 44 , siendo el número complementario el 48 y el reintegro el 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 16 de ZARAGOZA, situada en Fernando el Católico 2 Loc. 6. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 42005 de LA BARCA DE LA FLORIDA (Cádiz), situado en Crta. Cortés, s/n.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 06 de mayo de 2026 es el 96069. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 31 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 06 de mayo de 2026 es 01 08 09 10 12 16 17 29 30 33 34 42 49 55 64 68 71 76 80 82.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 6 de mayo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 7 de mayo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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