Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 04 de mayo de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 04 de mayo de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 11.400.000 euros.

La Primitiva, a través de Loterías y Apuestas del Estado, establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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