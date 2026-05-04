Lotería Primitiva
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 04 de mayo de 2026
Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 04 de mayo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 11.400.000 euros.
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En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 04 de mayo de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 11.400.000 euros.
La Primitiva, a través de Loterías y Apuestas del Estado, establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.
En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.
Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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