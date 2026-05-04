Dónde han caído el bote de 15 millones de la Primitiva, los 900.000 de la Bonoloto y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy lunes 4 de mayo de 2026

Este lunes 4 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, lunes 04 de mayo de 2026 ha sido para el número 05, 11, 24, 32, 46 y 49, siendo el número complementario el 17 y el reintegro el 9. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 900.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.400.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 5 de SALAMANCA, situada en María Auxiliadora, 20 Local 2

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 04 de mayo de 2026 es el número 16, 17, 22, 33, 43 y 45, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 2. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 15.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 9 788 889, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 17.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de MAZARRÓN (Murcia), situada en Larga, 4 y en la nº 2 de MIERES (Asturias), situada en Carreño Miranda, 3

Eurojackpot

El resultado del Eurodreams de hoy, domingo 26 de abril de 2026 ha agraciado al número 12, 21, 27, 30, 34 y 38 y el dream el 1. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (6 + 1) que ha sido validado en PORTUGAL. El acertante gana un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años. En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy lunes 04 de mayo de 2026 ha sido el 92662 de la serie 007.

Número: 29068 Serie: 040

Número: 49497 Serie: 033

Número: 53115 Serie: 031

Número: 70535 Serie: 003

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 04 de mayo de 2026 es 02, 03, 06, 15, 18, 21, 26, 31, 34, 35, 42, 43, 55, 57, 60, 65, 72, 74, 81, 83.

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