Loterías y Apuestas del Estado
Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 13 de septiembre
Consulta los números premiados en los sorteos de Primitiva, Bonoloto, Lotería Nacional y ONCE de este sábado 13 de septiembre y dónde han sido validados.
Publicidad
Este sábado 13 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de La Primitiva, Bonoloto y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.
Bonoloto
El resultado del sorteo de La Bonoloto de hoy, sábado 06 de septiembre de 2025 es el 21, 37, 40, 41 y 42, siendo el número complementario el 22 y el reintegro el 0.
De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Vallirana (Barcelona), situada en Major, 548.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de Parla (Madrid), situada en Jericó, 2 esquina Olivo.
La Primitiva
El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 06 de septiembre de 2025 es el 09, 14, 18, 19, 23 y 30, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 1. El número premiado en el sorteo del Joker es el: 7 486 966 premiado con 1 millón de euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.700.000,00 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 11 de Burgos, situada en Vitoria, 184 y en la nº 1 de Rivas-VaciaMadrid (Madrid), situada en C.C. Santa Mónica, L-12 Aloe, 14.
ONCE
El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 06 de septiembre de 2025 es 03 04 08 12 14 23 36 39 42 43 49 51 52 61 63 65 69 72 80 85.
En el sorteo del Super 11, celebrado el sábado 13 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.
Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.
El domingo, 14 de septiembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €
El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad