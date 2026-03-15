Dónde han caído el bote de 6,5 millones de euros del Gordo de la Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 15 de marzo de 2026

Este domingo 15 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 08 de marzo de 2026 ha agraciado al número 02, 20, 24, 30, 36 y 47, siendo el número complementario el 22 y el reintegro el 2. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Gordo de la Primitiva

En cuanto al sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 08 de marzo de 2026 ha sido para el número 11, 13, 21, 26 y 30 y la clave 5

De Primera Categoría (5+1) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Mazarrón(Murcia), situada en Larga, 4.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

En la ONCE, el número premiado en el sorteo del Sueldazo de hoy domingo 8 de marzo de 2026 ha sido el 4470 de la serie 30.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 8 de marzo de 2026 es 07 15 18 21 30 34 37 42 43 46 49 51 52 58 63 70 73 74 79 81.

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