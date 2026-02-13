Horario y dónde ver el Sorteo del Cupón Extra de San Valentín de la ONCE del sábado 14 de febrero 2026

¿Tienes ganas de conmemorar el Día de los Enamorados? ¡Olvídate de flores y cenas románticas y hazte con un cupón del Sueldazo Fin de Semana de San Valentín de la ONCE! En esta ocasión, la Organización Nacional de Ciegos Españoles ofrece cientos de experiencias temáticas para celebrar esta jornada tan especial. ¡Te contamos qué regalos puedes ganar!

Si quieres comprobar los números premiados y vivir la emoción del Sueldazo Fin de Semana de San Valentín de la ONCE desde casa, te contamos a qué hora y dónde podrás disfrutar de él. ¡A probar suerte!

¿A qué hora se celebra el Sorteo del Cupón Extra de San Valentín de la ONCE y dónde se puede ver?

¡Toma nota! El Sueldazo Fin de Semana de San Valentín de la ONCE se celebrará este 14 de febrero a las 21:25 horas. El sorteo se podrá seguir a través de la página web Antena 3 Noticias y podrás comprobar si tu cupón ha sido premiado en cuponespecial.es.

¿Qué premios puedes ganar con el Sorteo del Cupón Extra de San Valentín de la ONCE?

Para optar a alguno de sus regalos, solo tienes que:

Comprar un cupón del Sueldazo Fin de Semana de San Valentín de la ONCE. Poner tus datos personales en su web (cuponespecial.es). Puedes participar hasta 3 veces al día con el mismo email. Subir la foto de tu cupón e introducir los 10 primeros dígitos del código de barras.

Después de todo esto podrás conseguir cientos de tarjetas regalo para compartir experiencias con tu pareja o con quien tú quieras. ¿Y cuáles son estos regalos? Te lo contamos: 200 tarjetas regalo de 70 euros a elegir entre Fever y Civitatis.

Una vez hayas participado, se te indicará al momento si has sido preseleccionado para ganar una de las tarjetas regalo para compartir las experiencias que sortean. Una vez comprobada tu participación, te mandarán un email donde te solicitarán, en el plazo de 3 días laborales, la aceptación del premio. Después, debes comunicar cuál es el premio que eliges. ¡Así de fácil!

Y recuerda que, en el sorteo del 14 de febrero de 2026 del Sueldazo Fin de Semana de San Valentín de la ONCE, también podrás ganar 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años.

Si tienes cualquier duda, puedes contactar con los canales de atención al cliente incluidos en la web de cuponespecial.es.

