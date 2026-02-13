Resultado ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once hoy viernes 13 de febrero de 2026

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ONCE

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, viernes 13 de febrero de 2026 y comprueba el resultado del Cuponazo y Super Once.

En breves instantes podrás conocer el resultado del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 13 de febrero de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Cuponazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 13 de febrero de 2026 ha agraciado al número X de la serie X. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

Números premiados en el Cuponazo de la ONCE con 100.000 euros:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Cada viernes puedes ganar 9 millones de euros con el Cuponazo de la ONCE y 6 premios de 100.000€ cada uno. Además, puedes ganar 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros al abonar 2€ más y convertir tu apuesta en Cuponazo XXL. La combinación ganadora la puedes elegir al azar o seleccionando el número. Para continuar, tendrás que elegir la cantidad de boletos que quieres jugar. El premio final se entrega al participante que acierte las 5 cifras y el número de la serie comprendido entre el 1 y el 135. Los premios de 1ª y 2ª categoría se pueden acumular en una misma apuesta.

El número premiado, también llamado número principal, determina también el ganador de muchos otros premios: 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras, 1.215 premios de 150 euros a las 4 últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros a las 3 últimas cifras, 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras y por último 1.215.000 premios de 3€ a la última cifra. Este último no sería un premio propiamente dicho, pues sería el reintegro del importe pagado por el cupón (3€).

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 13 de febrero de 2026 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 13 de febrero de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

SORTEOS ONCE
