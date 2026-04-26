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Dónde han caído el bote de 6 millones del Gordo de la Primitiva, los 700.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 26 de abril de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este domingo 26 de abril y dónde han sido validados.

Un ovetense gana m&aacute;s de 2 millones de euros en el sorteo de La Bonoloto

Un ovetense gana más de 2 millones de euros en el sorteo de La BonolotoEFE

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Antena 3 Noticias
Publicado:

Este domingo 26 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 26 de abril de 2026 ha sido para el número 16, 23, 25, 30, 37 y 47, siendo el número complementario el 03 y el reintegro el 5.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 112 de BARCELONA, situada en Rambla Prim, 53-Tienda 2ª.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho de Loterías nº 64.890 de SALAMANCA, situado en Avda. Juan Pablo ll, 25

Gordo de la Primitiva

En cuanto al ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 26 de abril de 2026, ha sido para el número 19, 21, 24, 40 y 54 y la clave el 4.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante

podría ganar 6.400.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 26 de abril de 2026 ha agraciado la serie 002 del número 69103 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado.

Número: 26443 Serie: 041

Número: 31972 Serie: 008

Número: 38243 Serie: 005

Número: 41544 Serie: 018

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 26 de abril de 2026 es 01, 03, 09, 10, 15, 17, 23, 30, 37, 38, 42, 46, 47, 53, 54, 70, 77, 81, 82, 83.

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