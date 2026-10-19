Dónde han caído el bote de 40 millones de la Primitiva, los 2,8 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy lunes 19 de octubre de 2026

Este lunes 19 de octubre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, la Primitiva y la ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 19 de octubre de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 09 15 32 36 42 46, siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 1. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.800.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 26.575 de VALDEPEÑAS (Ciudad Real), en el Nº 92.880 de ZARAGOZA y en la Administración de Loterías Nº 1 de O GROVE (Pontevedra).

Primitiva

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 19 de octubre de 2026 que cuenta con un bote de 36.500.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 04 29 31 43 44 49 siendo el número complementario el 48 y el reintegro el 7. El número premiado en el sorteo del Joker es el 2 240 325 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 40.000.000,00 de euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en EL Despacho Receptor Nº 23.990 de ALMAZORA (Castellón), situada en Santa Quiteria, 223 y en la Administración de Loterías Nº 2 de CANTILLANA (Sevilla), situada en Polvillo, 48.

Eurodreams

El ganador del Eurodreams de hoy, lunes 19 de octubre de 2026 ha sido para el número 01 02 10 15 23 26 y el dream 3. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en FRANCIA. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años. Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 50.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 19 de octubre de 2026 es el 96269. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 20 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 19 de octubre de 2026 es 04 12 13 15 23 24 25 40 48 51 53 55 56 59 61 62 63 65 82 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 19 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 20 de octubre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.