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Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 19 de octubre de 2026

Comprueba el resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 19 de octubre de 2026 y descubre si tu número ha sido uno de los premiados.

Imagen de resultado de Eurodreams

Imagen de resultado de Eurodreams Antena 3 Noticias

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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En breves instantes podrás comprobar el número del Eurodreams de hoy, domingo 18 de octubre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Eurodreams y descubrir si tu número ha sido premiado.

El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.

Las apuestas deberán hacerse un mínimo de 6 números para poder participar en el sorteo del EuroDreams. La primera selección será en la 1ª matriz (pronósticos) del 1 al 40 y la 2ª (número dream o sueño) del 1 al 5.

A pesar de no acertar los 6 números, pero aciertas el número dream o sueño, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta del sorteo del EuroDreams cuesta 2,50 €.

Se puede participar en el sorteo del EuroDreams a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 2,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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