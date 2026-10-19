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Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 19 de octubre de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 19 de octubre de 2026 con el que podrás ganar un bote de 36.500.000 euros.

La Lotería Primitiva

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En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 19 de octubre de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 36.500.000 euros.

El sorteo de La Primitva se celebra todas las semanas los jueves y sábados y se ofrece por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

Los números de cada apuesta van de 1 a 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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Imagen de resultado de Eurodreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 19 de octubre de 2026

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Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 19 de octubre de 2026

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El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 18 de octubre de 2026 es el 09, 18, 21, 23, 48 y 49, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 1. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 2.000.000 euros.

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Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 18 de octubre de 2026 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

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Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 18 de octubre de 2026

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Dónde han caído el bote de 37,5 millones de la Primitiva, los 1,6 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 17 de octubre de 2026

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