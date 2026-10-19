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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 19 de octubre de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 19 de octubre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 2.000.000 euros.

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado Antena 3 Noticias

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En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, lunes 19 de octubre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 2.000.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 18 de octubre de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 18 de octubre de 2026 es el 09, 18, 21, 23, 48 y 49, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 1. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 2.000.000 euros.

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Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 18 de octubre de 2026 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

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Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 18 de octubre de 2026

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Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 17 de octubre de 2026

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