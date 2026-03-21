Dónde han caído el bote de 4 millones de euros de La Primitiva y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy sábado 21 de marzo de 2026

Este sábado 21 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 09, 15, 20, 21, 26 y 41, siendo el número complementario el 22 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000,00 euros. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

La Primitiva

Por otra parte, el ganador de La Primitiva de hoy, sábado 21 de marzo de 2026 ha sido para el número 18, 32, 37, 39, 42 y 47, siendo el número complementario el 4 y el reintegro el 5. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 4.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 3 687 976 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 6.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 87 de BARCELONA, situada en Rubinstein, 2; en la nº 26 de TERRASSA (Barcelona), situada en Font Vella, 82; en la nº 1 de RIAZA (Segovia), situada en Cervantes, 62-64 y en el Despacho Receptor nº 37.240 de GRANADA, situado en Plaza Poeta Juan Boscán, 5-Local 2.

ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 21 de marzo de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 04470 de la serie 030.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 27805 Serie: 015

Número: 47727 Serie: 036

Número: 62327 Serie: 018

Número: 95393 Serie: 013

A su vez, el resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 21 de marzo de 2026 es 01, 02, 13, 14, 15, 17, 24, 25, 29, 31, 38, 48, 52, 59, 61, 68, 72, 82, 84 y 85.

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