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Dónde han caído el bote de 34,8 millones de la Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy lunes 12 de octubre de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este lunes 12 de octubre y dónde han sido validados.

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Este lunes 12 de octubre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, la Primitiva y la ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 12 de octubre de 2026 ha agraciado al número 04, 16, 23, 39, 40 y 44, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 7. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 1.500.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 16 de JAÉN situada en Virgen de la Capilla, 9 y en el Despacho Receptor nº 39.695 de HUELVA, situado en Manuel Sanchez, 9.

Primitiva

El resultado de La Primitiva hoy es el 02, 05, 26, 40, 42 y 45, siendo el número complementario el 23 y el reintegro el 9. El número premiado en el sorteo del Joker es el 4 781 884 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 36.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de VILA-SECA (Tarragona), situada en Avenida Ramón D´olcina, 47 L-1 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 12 de octubre de 2026 es el 36694 de la serie 024.

En cuanto al resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 12 de octubre de 2026 es 01, 02, 03, 11, 14, 16, 18, 26, 29, 31, 36, 37, 40, 41, 50, 53, 58, 70, 79, 85.

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