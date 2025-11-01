Dónde han caído el bote de 28,5 millones de la Primitiva, el de 1.400.000 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 1 de noviembre

Este sábado 1 de noviembre se han celebrado los sorteos de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025 es el 36 10 04 16 47 17, siendo el número complementario el 7 y el reintegro el 2.

El número premiado en el sorteo del Joker es el: 9136197 premiado con 1 millón de euros. La recaudación del sorteo ascendió a 10.318.791,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 12.100.000,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 28.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de OVIEDO, situada en Saturnino Fresno, 2; en la nº 14 de VIGO (Pontevedra), situada en Eduardo Iglesias, 10; en el Despacho Receptor nº 94.125 de MADRID, situado en Ronda de Atocha, 1; y en el nº 99.280 de MÓSTOLES (Madrid), situado en Juan XXIII, 2

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025, ha sido para el número 06 07 40 27 28 37, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 6. La recaudación del sorteo ascendió a 2.199.496,50 euros.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.400.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 74.040 de SORIA, situado en Marqués de Cerralbo, s/n.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 1 de noviembre de 2025 ha agraciado la serie 17 del número 01119.

que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 01119 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 51745 Serie: 049

Número: 64510 Serie: 019

Número: 71855 Serie: 029

Número: 77205 Serie: 004

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. El Sueldazo reparte 4 segundos premios de 2.000 euros cada uno durante 10 años al jugar una combinación de 2 euros. Los premios que puedes acumular en el sorteo del Sueldazo son de 1ª y 2ª categoría, con opción a reclamarlos en 30 días naturales desde el día siguiente al sorteo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Para seleccionar una combinación ganadora, se eligen 5 cifras entre 100.000 números y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 01 de noviembre de 2025 es 01, 03, 05, 09, 11, 13, 17, 25, 31, 32, 33, 35, 41, 50, 56, 70, 71, 73, 76 y 80.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 01 de noviembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

