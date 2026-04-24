Dónde han caído el bote de 17 millones de euros del Euromillones, el millón de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 24 de abril de 2026

Este viernes 24 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 24 de abril de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 03, 05, 17, 35, 42 y 47, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 5.480 de EL EJIDO (Almería), situado en San Isidro, 131, y en el nº 27.165 de DOÑA MENCÍA (Córdoba), situado en Hospital, 2.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 9 de PARLA (Madrid), situada en Avda. de los Planetas, esq. C/ Venus.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 24 de abril de 2026, que cuenta con un bote de 17.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 25, 26, 30, 40 y 45, y las estrellas, formadas por los números 01 y 05. Además, El Millón de Euromillones de hoy ha premiado con 1 millón de euros al código BMZ08725.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0).

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 26 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de PEÑAFIEL (Valladolid), situada en Olma, 27.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 24 de abril de 2026 ha agraciado al número 15987 de la serie 101. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 24 de abril de 2026 es 07 10 12 13 16 33 42 46 47 50 53 55 57 60 65 70 74 75 81 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 24 de abril, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 25 de abril de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes 24 de abril de 2026 es el 06 21 29 39 44 y los soles los números 01 y 05 .

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 24 de abril, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 28 de abril de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 45.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

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