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ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy lunes 04 de mayo de 2026 en directo

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, lunes 04 de mayo de 2026 y comprueba el resultado del Sueldazo y Super Once.

Comprobar ONCE: Resultado del Cup&oacute;n Diario, Mi D&iacute;a de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024Antena 3 Noticias

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En breves instantes podrás comprobar el número del Sueldazo y Super Once de hoy, lunes 04 de mayo de 2026. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Sueldazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy lunes 04 de mayo de 2026 ha sido el X de la serie X.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. Además de los premios repartidos, hay un total de 4 segundos premios con 4 sueldos de 2.000 euros cada uno durante 10 años. Los premios que puedes acumular en el sorteo del Sueldazo son de 1ª y 2ª categoría, con opción a reclamarlos en 30 días naturales desde el día siguiente al sorteo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Para seleccionar una combinación ganadora, se eligen 5 cifras entre 100.000 números y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 04 de mayo de 2026 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del lunes 04 de mayo de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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