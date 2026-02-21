Dónde han caído el bote de 110 millones de euros de la Primitiva, los 1'5 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 21 de febrero de 2026

Este sábado 21 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 21 de febrero de 2026, ha agraciado al número 07, 13, 14, 23, 38 y 39, siendo el número complementario el 35 y el reintegro el 3. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000,00 euros. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Primitiva

En cuanto a la Primitiva, el resultado del sorteo de hoy, sábado 21 de febrero de 2026 es el 15, 17, 20, 34, 35 y 41, siendo el número complementario el 08 y el reintegro el 01. El número premiado en el sorteo del Joker es el 4 876 688, premiado con 1 millón de euros

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 110.500.000,00 euros, siendo este el mayor BOTE de la historia de La Primitiva. De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 6 de CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Barcelona), en la Nº 16 de HUELVA y en el Despacho Receptor Nº 37.240 de GRANADA.

ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 21 de febrero de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 85619 de la serie 015.

Número: 49933 Serie: 035

Número: 57887 Serie: 020

Número: 79764 Serie: 028

Número: 98921 Serie: 019

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 21 de febrero de 2026 es 04, 07, 09, 12, 19, 33, 34, 35, 44, 49, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 69, 73, 83 y 85.

