Dónde han caído el bote de 142 millones de euros del Euromillones, el premio de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 20 de febrero de 2026

Este viernes 20 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El número premiado de hoy, viernes 20 de febrero de 2026 en la Bonoloto es el 01, 21, 33, 34, 41 y 49 siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 9. Además, El Millón de Euromillones de hoy ha premiado con 1 millón de euros al código XXT68606.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Euromillones

El resultado del Euromillones hoy viernes 20 de febrero de 2026 es el 13, 24, 28, 33 y 35, siendo las estrellas el 06 y 09. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el XTM99382 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 25 de ALICANTE, situada en Pintor Lorenzo Casanova, 5 y en la Nº 30 de GRANADA, situada en C.C. Carrefour “Armilla” – Crta. de Armilla, s/n.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 142 Millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 8.235 de HIGUERA LA REAL (Badajoz), situado en Fuente, 50.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 20 de febrero de 2026 ha agraciado al número 28724 de la serie 20. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 20 de febrero de 2026 es 01 04 06 10 12 16 21 26 30 36 41 54 60 62 65 75 76 79 81 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 20 de febrero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 21 de febrero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 20 de febrero de 2026 es el 11 17 23 36 40 y los soles 5 y 6. El sorteo de hoy que cuenta con un bote de 17.000.000 euros.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 20 de febrero, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.