Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 18 de febrero de 2026

Este miércoles 18 de febrero de 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado

Loterías y Apuestas del EstadoAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 18 de febrero de 2026.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 01, 02, 05, 09, 16 y 45. Complementario: 34. Reintegro: 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 1 de TOLOSA (Gipuzkoa), en la Nº 5 de VILAGARCÍA DE AROUSA (Pontevedra) y el Despacho Receptor Nº 89.275 de VITORIA-GASTEIZ

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 18 de febrero de 2026 es el 12337. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 46 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 11 de febrero de 2026 es 03, 06, 07, 08, 17, 20, 25, 27, 30, 35, 40, 51, 52, 54, 63, 74, 75, 78, 81, 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 18 de febrero, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 19 de febrero de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

