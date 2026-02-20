Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

EUROJACKPOT

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 20 de febrero de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 20 de febrero de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del Eurojackpot de hoy.

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot de la ONCEAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número del Eurojackpot de hoy, viernes 20 de febrero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

El sorteo del Eurojackpot, administrado por la ONCE, se juega los viernes y puedes ganar hasta un mínimo de 10 millones de euros en el bote. Este bote mínimo se acumula a cada sorteo, pudiendo llegar a un premio de primera categoría de 90 millones de euros. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios. En cada sorteo se destina a premios el 50% de la recaudación.

En la apuesta sencilla del sorteo del Eurojackpot de la ONCE hay que elegir 5 números distintos, desde el 1 hasta el 50, y 2 soles diferentes, desde el 1 hasta el 10. La apuesta múltiple ofrece la opción de elegir desde 5 números hasta 10 para jugar con un máximo de 5 soles. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

EUROJACKPOT HOY

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 20 de febrero de 2026

Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy viernes 20 de febrero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy jueves 20 de febrero de 2026

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 20 de febrero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído 110 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 19 de febrero de 2026

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de febrero de 2026

La Bonoloto de hoy, jueves 19 de febrero de 2026, con un bote de euros, ha agraciado al número 01, 07, 09, 16, 44 y 45, siendo el número complementario el 38 y el reintegro el 8.

Imagen de resultado de Eurodreams
EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de febrero de 2026

El resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 19 de febrero de 2026 ha agraciado al número y al dream 4.

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de febrero de 2026

Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 19 de febrero de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 19 de febrero de 2026

Publicidad