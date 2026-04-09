Dónde han caído 3 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 9 de abril de 2026

Este jueves 9 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 9 de abril de 2026 que cuenta con un bote de 11.500.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 04, 23, 24, 30, 38 y 40, siendo el número complementario el 45 y el reintegro el 4. El número premiado en el sorteo del Joker es el 1 533 357 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de

La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.000.000,00 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 46.130 de ARTESA DE SEGRE (Lleida), situado en Ctra. d'Agramunt, 14.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 45.690 de LEÓN, situado en Jaime Balmes, 6; en la Administración de Loterías nº 3 de MANACOR (Illes Balears), situada en Bosch, 6; y en la nº 1 de SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA (Santa Cruz de Tenerife), situada en República de Chile, 4.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 9 de abril de 2026 ha agraciado al número 04, 08, 21, 23, 31 y 41, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 0. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 21.030 de CÁDIZ, situado en Trille, 29, y en la Administración de Loterías nº 3 de XÀTIVA (Valencia), situada en Passatge del Lleó, 4.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 3.190 de BENIDORM (Alicante), situado en Avda. Mont Benidorm, 1 (Coblanca, 27 - L.5-6).

EuroDreams

El ganador del Eurodreams de hoy, jueves 9 de abril de 2026 ha sido para el número 03 07 08 19 24 29 y el dream 5. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (6 + 1), que ha sido validado en PORTUGAL. El acertante gana un premio de 30.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 9 de abril de 2026 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 49.545. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 66.066. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 5, 7 y 9.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 9 de abril de 2026 es el 05575. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 39 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 9 de abril, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El viernes, 10 de abril de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 € El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo

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