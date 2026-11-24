Este martes 24 de noviembre se han celebrado sorteos de Euromillones, Bonoloto, Cupón Diario de la ONCE, Mi día de la ONCE y Super Once. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 24 de noviembre de 2026 es el 03, 05, 37, 44 y 49 y las estrellas los números 05 y 06. El bote del sorteo de Euromillones de hoy es de euros. El código premiado en el sorteo del Millón es el HRP50707.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Al no existir boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior. Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 59 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 49.385 de GUILLAR (SAN MARTIÑO) – OUTEIRO DE REI (Lugo), situado en San Martiño de Guillar, 12.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, martes 24 de noviembre de 2026 ha sido para el número 09, 13, 34, 36, 37 y 44, siendo el número complementario el 27 y el reintegro el 4. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.300.000euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.800.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 16.675 de GETXO (Bizkaia) y en la Administración de Loterías Nº 60 de BARCELONA.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 24 de noviembre de 2026 es el 06468. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 009 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE. El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 17 de noviembre de 2026 es 03 04 06 09 20 25 33 39 41 43 44 46 52 56 59 65 68 69 71 83.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 24 de noviembre de 2026 es 12, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 34, 44, 45, 48, 50, 52, 56, 59, 65, 67, 69, 74, 81.