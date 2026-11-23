Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy lunes 23 de noviembre de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 23 de noviembre de 2026 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. En el sorteo del Cupón Diario de la ONCE se puede ganar hasta 500.000 euros si aciertas los cinco números y la serie. El primer premio del Cupón Diario consiste en 500.000 euros al contado.

desde 1938 se celebra el sorteo del cupón diario de la ONCE, que por aquel entonces se conocía como el Cupón Pro-ciegos. En esos tiempos, el sorteo se realizaba de manera independiente en las diversas provincias de España, el precio del cupón era de 10 céntimos y consistía en un número de tres cifras más una serie de cinco cifras.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 23 de noviembre de 2026 es X.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del lunes 23 de noviembre de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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