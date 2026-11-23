Este lunes 23 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, Euromillones y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 23 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 08, 15, 16, 21, 34 y 36, siendo el número complementario el 07 y el reintegro el 04.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.300.000,00

euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 51.220 de MÁLAGA, en la Administración de Loterías Nº 15 de PALENCIA y en la Nº 3 de DOS HERMANAS (Sevilla).

La Primitiva

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 4.000.000,00 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 4 de PLASENCIA (Cáceres), situada en Sol, 38.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 1 de ARDALES (Málaga) y en la Nº 1 de SAN LORENZO DEL ESCORIAL (Madrid).

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, lunes 23 de noviembre de 2026 ha sido para el número 08, 21, 24, 36 y 49, y las estrellas las formadas por los números 01 y 08. El sorteo de Euromillones tiene un bote de 46.000.000 euros. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el HPB41745.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros.

En ESPAÑA existen TRES boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0). El boleto acertante de ha sido validado en el Despacho Receptor nº 68.100 de SANTA CRUZ DE TENERIFE, situado en Avda. Islas Canarias, 172.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 23 de noviembre de 2026 es el 50838. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 020 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 23 de noviembre de 2026 es 01, 04, 08, 09, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 36, 40, 52, 54, 59, 64, 66, 70, 75.