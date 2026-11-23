Loterías
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 23 de noviembre de 2026
Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 23 de noviembre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 1.000.000 euros.
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En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, lunes 23 de noviembre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.000.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). Para poder acceder a los premios de La Bonoloto es necesario abonar el importe de 1 euro, que serían dos apuestas de 0,50 cada una.
Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.
El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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