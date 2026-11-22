Este domingo 22 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 03, 04, 12, 20, 26 y 36, siendo el número complementario el 1 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 67.615 de CANDELARIA (Santa Cruz de Tenerife), situado en Avda. Marítima, 1-Edif. Batayola, L-1.

Gordo de la Primitiva

El ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 22 de noviembre de 2026 ha sido para el número 09, 13, 16, 19 y 45 y la clave 6. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 22.900.000 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 23.600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 46.530 de TÁRREGA (Lleida), situado en Alonso Martínez, 37 y en la Administración de Loterías nº 14 de PAMPLONA (Navarra), situada en Sangüesa, 12.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 22 de noviembre de 2026 ha sido el 95519 de la serie 054.

Número: 04089 Serie: 040

Número: 12461 Serie: 016

Número: 29058 Serie: 030

Número: 53206 Serie: 018

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 22 de noviembre de 2026 es 02, 03, 09, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 34, 36, 37, 38, 51, 59, 66, 70, 73, 79 y 83.