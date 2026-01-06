Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería del Niño

Dónde ha caído el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Estamos a la espera de conocer el lugar de España afortunado este año

D&oacute;nde ha ca&iacute;do el primer premio de la Loter&iacute;a del Ni&ntilde;o 2026

Dónde ha caído el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Mara Fernández
Publicado:

El Sorteo de la Lotería del Niño 2026 se celebra hoy, 6 de enero, a partir de las 12:00 horas, y miles de personas están pendientes de conocer si la suerte les ha sonreído en este arranque de año. Por el momento, aún no se sabe dónde ha caído el primer premio, el más codiciado del sorteo, que repartirá millones de euros entre los afortunados.

El sorteo se realiza en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y puede seguirse en directo a través de la página web de Antena 3 Noticias. Los jugadores mantienen la expectación mientras se van conociendo los resultados de las diferentes series y décimos, aunque la ubicación exacta de las administraciones premiadas todavía no ha sido anunciada.

En qué sitios ha caído más en la historia del sorteo

A lo largo de los años, ciertas localidades españolas han destacado por recibir con más frecuencia los premios del Sorteo del Niño. Entre los sitios más premiados históricamente se encuentran: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao.

Estas ciudades suelen concentrar un mayor número de administraciones y ventas, lo que aumenta las probabilidades de que la suerte se reparta más a menudo allí.

Cuánto dinero se gana con los premios de la Lotería del Niño

El primer premio de la Lotería del Niño 2026 está dotado con 2.000.000 de euros por serie, lo que equivale a 200.000 euros por décimo. Además del primer premio, el sorteo reparte segundos y terceros premios, así como reintegros y aproximaciones que permiten que muchos jugadores se lleven también cantidades significativas:

  • Segundo premio: 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo).
  • Tercer premio: 250.000 euros por serie (25.000 euros por décimo).
  • Reintegros y aproximaciones: cantidades menores pero numerosas, que permiten que más personas resulten premiadas.

