ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 25 de octubre de 2025 en directo

Consulta el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, sábado 25 de octubre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Sueldazo y Super Once de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 25 de octubre de 2025 ha agraciado la serie 005 del número 54500.

que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 54500 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 05243 Serie: 002

Número: 55911 Serie: 029

Número: 79428 Serie: 047

Número: 98198 Serie: 003

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. El Sueldazo reparte 4 segundos premios de 2.000 euros cada uno durante 10 años al jugar una combinación de 2 euros. Los premios que puedes acumular en el sorteo del Sueldazo son de 1ª y 2ª categoría, con opción a reclamarlos en 30 días naturales desde el día siguiente al sorteo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Para seleccionar una combinación ganadora, se eligen 5 cifras entre 100.000 números y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 25 de octubre de 2025 es 05, 06, 09, 11, 27, 34, 40, 41, 45, 47, 51, 59, 61, 65, 66, 67, 76, 80, 84 y 85.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 25 de octubre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

