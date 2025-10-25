Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 25 de octubre de 2025

La Primitiva de hoy, sábado 25 de octubre de 2025, con un bote de euros, ha agraciado al número 05, 13, 14, 36, 44 y 46, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 1.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 25 de octubre de 2025, que cuenta con un bote de euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 05, 13, 14, 36, 44 y 46, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 1. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 8 595 216.

El sorteo de La Primitva se celebra todas las semanas los jueves y sábados y se ofrece por Loterías y Apuestas del Estado. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 25 de octubre de 2025

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 25 de octubre de 2025 en directo

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 25 de octubre de 2025

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 25 de octubre, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 25 de octubre, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 2 de abril en directo
Lotería Nacional

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 25 de octubre de 2025

Administración de Lotería Nº 18 de Elche
LOTERÍAS

Dónde han caído el bote de 62 millones de Euromillones y los premios de la Bonoloto y Eurojackpot de hoy viernes 24 de octubre

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 24 de octubre y dónde han sido validados.

Resultado Eurojackpot de la ONCE
EUROJACKPOT

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 24 de octubre de 2025

El Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 24 de octubre de 2025, ha agraciado al número 12, 13, 27, 42 y 43 y los soles 03 y 04.

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 24 de octubre de 2025

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 24 de octubre de 2025 en directo

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 24 de octubre de 2025

Publicidad