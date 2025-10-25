Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 25 de octubre de 2025

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 25 de octubre de 2025, que cuenta con un bote de euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 05, 13, 14, 36, 44 y 46, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 1. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 8 595 216.

El sorteo de La Primitva se celebra todas las semanas los jueves y sábados y se ofrece por Loterías y Apuestas del Estado. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

