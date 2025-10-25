Lotería Nacional
Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 25 de octubre de 2025
El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 25 de octubre de 2025 con un primer premio a la serie de 600.000 euros ha agraciado al número 69231.
Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 25 de octubre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:
- 69231, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo
- 44094, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo
- 7983, 2559, 5574 y 5493, premios de 150 euros
- 343, 686, 853, 217, 644, 762, 426, 752, 019 y 826, premios de 30 euros por décimo
- 81, 41, 80, 88, 28, 97, 21, 96 y 24, premios de 12 euros al décimo
- 1, 9 y 7, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional
La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: El precio de cada boleto puede cambiar dependiendo del día: los décimos del jueves tendrán un precio total de 3 euros para jugar en la Lotería Nacional, mientras que los sábados será un total de 6 euros el importe.
En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. Durante el sorteo se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio. También hay un premio especial que se obtiene si coincide una fracción con la serie del décimo de la Lotería Nacional.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
