Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 25 de octubre de 2025

El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 25 de octubre de 2025 con un primer premio a la serie de 600.000 euros ha agraciado al número 69231.

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 2 de abril en directo

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 25 de octubre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 69231, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 44094, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 7983, 2559, 5574 y 5493, premios de 150 euros

- 343, 686, 853, 217, 644, 762, 426, 752, 019 y 826, premios de 30 euros por décimo

- 81, 41, 80, 88, 28, 97, 21, 96 y 24, premios de 12 euros al décimo

- 1, 9 y 7, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar a la lotería tendrás que apostar a un número de 5 cifras. El coste es distinto en función del sorteo al que juegues: El precio de cada boleto puede cambiar dependiendo del día: los décimos del jueves tendrán un precio total de 3 euros para jugar en la Lotería Nacional, mientras que los sábados será un total de 6 euros el importe.

En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. Durante el sorteo se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio. También hay un premio especial que se obtiene si coincide una fracción con la serie del décimo de la Lotería Nacional.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

